Amanda Lear è un uomo? Molti dubbi sulla sua identità sessuale

Leggi su youmovies

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Questo articoloè unsua identitàin realtà è un? Isua identità di genere che l’hanno perseguitata per anni, ma c’è un motivo ben preciso.è un? Sono davvero tantissimi iche l’hanno accompagnata per anni a riguardo: la sua identità di genere, infatti, per anni è stata messa davverossimo …