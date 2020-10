Altri due capigruppo della Camera di M5s, Fi e FdI positivi (Di venerdì 16 ottobre 2020) Si tratta di Gelmini, Forza Italia, e Crippa, M5s, che si aggiungono al collega di Lollobrigida, che ieri aveva dato lo stesso annuncio Leggi su tg.la7 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Si tratta di Gelmini, Forza Italia, e Crippa, M5s, che si aggiungono al collega di Lollobrigida, che ieri aveva dato lo stesso annuncio

RaiNews : La decisione è stata presa dal capo della Polizia Franco Gabrielli come conseguenza della sentenza di primo grado d… - fanpage : #COVID__19 Focolai al comizio di Matteo #Salvini. Nuovi positivi - vaticannews_it : #9ottobre #Mali Liberato padre #Maccalli rapito due anni fa. Con lui anche altri tre ostaggi. Intervista a padre A… - ImbrognoFabio : RT @zerowidee: STO MALISSIMO L'ORANGE ROOM VUOLE CHIUDERSI IN CAMERA E MANGIARE SEPARATI DAGLI ALTRI TOMMASO ZORZI È RIUSCITO A SPEZZARE CO… - Angiewhyusocold : Mi preparo a rimanere a Milano in casa da sola per altri due mesi -

Ultime Notizie dalla rete : Altri due Covid-19, altri due casi a Bisacquino Radio Antenna Bisacquino Covid, De Luca: “Con questi numeri, le mezze misure non servono più. Sono necessarie decisioni forti adesso”

“Cerco di saltare completamente ogni commento su tutto quello che è stato detto e scritto in queste settimane. Non rispondo a nulla, dovrei perdere ore intere a rispondere a cose indegne”. Così il pre ...

Altri due deputati sono risultati positivi al Covid-19

Il capogruppo M5S alla Camera è positivo al coronavirus: con lui anche un'altra deputata che ha scelto di rimanere in anonimo.

“Cerco di saltare completamente ogni commento su tutto quello che è stato detto e scritto in queste settimane. Non rispondo a nulla, dovrei perdere ore intere a rispondere a cose indegne”. Così il pre ...Il capogruppo M5S alla Camera è positivo al coronavirus: con lui anche un'altra deputata che ha scelto di rimanere in anonimo.