Afragola, positivo al Covid viola la quarantena e va a farsi un giro: fermato

Afragola. positivo al Covid-19 viola la quarantena per farsi un giro in macchina. L'uomo, un 41enne di Caivano, è stato però bloccato dalla polizia stradale lungo l'autostrada A1, al km754. 

Afragola, positivo al Covid beccato sull'A1: denunciato 

I poliziotti hanno accertato che il conducente risultava essere stato segnalato dalla competente A.S.L. territoriale che aveva disposto la quarantena.

