Von der Leyen abbandona il vertice europeo e va in quarantena: «Positivo un membro dello staff» (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’elevata circolazione del coronavirus Sars-CoV-2 a Bruxelles continua a rallentare il lavoro delle istituzioni europee. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che si era già autoisolata dopo aver partecipato ad un convegno a Lisbona cui era presente una persona poi risultata positiva, ha dovuto lasciare poco fa il Consiglio europeo, per precauzione. Von der Leyen: «Mi metto in autoisolamento» «Sono appena stata informata – riferisce von der Leyen su un social network – che un membro del mio front office è risultato Positivo questa mattina. Io sono risultata negativa. Tuttavia, per precauzione, lascio immediatamente il Consiglio europeo per mettermi in autoisolamento». Sassoli: «La ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’elevata circolazione del coronavirus Sars-CoV-2 a Bruxelles continua a rallentare il lavoro delle istituzioni europee. La presidente della Commissione Europea Ursula von der, che si era già autoisolata dopo aver partecipato ad un convegno a Lisbona cui era presente una persona poi risultata positiva, ha dovuto lasciare poco fa il Consiglio, per precauzione. Von der: «Mi metto in autoisolamento» «Sono appena stata informata – riferisce von dersu un social network – che undel mio front office è risultatoquesta mattina. Io sono risultata negativa. Tuttavia, per precauzione, lascio immediatamente il Consiglioper mettermi in autoisolamento». Sassoli: «La ...

raicinque : È Sir #AntonioPappano il protagonista del concerto inaugurale della?Stagione sinfonica di @santa_cecilia,?in Dirett… - MediasetTgcom24 : Positivo in staff, von der Leyen lascia vertice Ue e va in quarantena #VONDERLEYEN - SecolodItalia1 : Von der Leyen abbandona il vertice europeo e va in quarantena: «Positivo un membro dello staff»… - RadioItaliaIRIB : Von der Leyen lascia il vertice Ue, va in quarantena - ConniMichele : RT @davcarretta: Ursula von der Leyen lascia improvvisamente il Consiglio europeo appena iniziato per mettersi in autoisolamento. Contatt… -