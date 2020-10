Viaggiare è pericoloso, il Parlamento europeo va in remoto (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il Parlamento europeo si riunisce in remoto. L'annuncio viene dal presidente dell'assemblea di Strasburgo, David Sassoli. L'emergenza Covid e la situazione che si registra in queste ore in Francia e Belgio hanno condotto a questa decisione. "Annuncio con rammarico che la plenaria della settimana prossima non si svolgerà a Strasburgo, ma sarà in remoto. La situazione in Francia e Belgio è molto grave. Gli spostamenti costituiscono un pericolo. Strasburgo rimane la sede del @Europarl IT e faremo di tutto per tornare". Leggi su iltempo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ilsi riunisce in. L'annuncio viene dal presidente dell'assemblea di Strasburgo, David Sassoli. L'emergenza Covid e la situazione che si registra in queste ore in Francia e Belgio hanno condotto a questa decisione. "Annuncio con rammarico che la plenaria della settimana prossima non si svolgerà a Strasburgo, ma sarà in. La situazione in Francia e Belgio è molto grave. Gli spostamenti costituiscono un pericolo. Strasburgo rimane la sede del @Europarl IT e faremo di tutto per tornare".

La situazione in Francia e Belgio è molto grave. Gli spostamenti costituiscono un pericolo. Strasburgo rimane la sede del @Europarl_IT e faremo di tutto per tornare".

