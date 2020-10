Tutti i calciatori di Serie A positivi al Coronavirus (Di giovedì 15 ottobre 2020) L'emergenza Coronavirus colpisce forte la Serie A e preoccupa perché il calendario, molto compresso, non lascia grande spazio ai recuperi. Ecco la fotografia, aggiornata quotidianamente, della situazione dei contagiati dal Covid-19 squadra per squadra. Per omogeneità si prendono in considerazione solo i tesserati calciatori e non gli altri componenti del gruppo squadra e degli staff:ATALANTA (1)Marco CarnesecchiGENOA (10)Petar, Brlek, Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager, Darian Males, Luca Pellegrini, Marko Pjaca, Miha Zajc e Davide ZappacostaHELLAS VERONA (2)Antonin Barak e Koray GuntherINTER (6)Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, Radja Nainggolan, Roberto Gagliardini, Ionut Radu e Ashley YoungJUVENTUS (2)Cristiano Ronaldo e Winston McKennieMILAN (2)Leo Duarte e Matteo GabbiaNAPOLI (2)Piotr ... Leggi su panorama (Di giovedì 15 ottobre 2020) L'emergenzacolpisce forte laA e preoccupa perché il calendario, molto compresso, non lascia grande spazio ai recuperi. Ecco la fotografia, aggiornata quotidianamente, della situazione dei contagiati dal Covid-19 squadra per squadra. Per omogeneità si prendono in considerazione solo i tesseratie non gli altri componenti del gruppo squadra e degli staff:ATALANTA (1)Marco CarnesecchiGENOA (10)Petar, Brlek, Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager, Darian Males, Luca Pellegrini, Marko Pjaca, Miha Zajc e Davide ZappacostaHELLAS VERONA (2)Antonin Barak e Koray GuntherINTER (6)Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, Radja Nainggolan, Roberto Gagliardini, Ionut Radu e Ashley YoungJUVENTUS (2)Cristiano Ronaldo e Winston McKennieMILAN (2)Leo Duarte e Matteo GabbiaNAPOLI (2)Piotr ...

