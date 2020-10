Tales of Luminaria: è questo il nome del prossimo capitolo? (Di giovedì 15 ottobre 2020) Bandai Namco di recente ha registrato il marchio di Tales of Luminaria. Si tratta del prossimo capitolo principale della serie action RPG? La popolare serie di action RPG Tales of ormai conta una innumerevole quantità di capitoli pubblicati. Non stupisce quindi la possibilità che un nuovo titolo possa essere in sviluppo presso Bandai Namco. I primi indizi sul nome arrivano dalla registrazione di un marchio da parte del publisher. Tale marchio porta il nome di “Tales of Luminaria”. Sarà davvero questo il nome del prossimo gioco del filone principale, o potrebbe trattarsi di uno spin off completamente diverso? Registrato il marchio di ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 15 ottobre 2020) Bandai Namco di recente ha registrato il marchio diof. Si tratta delprincipale della serie action RPG? La popolare serie di action RPGof ormai conta una innumerevole quantità di capitoli pubblicati. Non stupisce quindi la possibilità che un nuovo titolo possa essere in sviluppo presso Bandai Namco. I primi indizi sularrivano dalla registrazione di un marchio da parte del publisher. Tale marchio porta ildi “of”. Sarà davveroildelgioco del filone principale, o potrebbe trattarsi di uno spin off completamente diverso? Registrato il marchio di ...

