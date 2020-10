Siviglia, Koundé positivo al Covid-19 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il Siviglia ha comunicato che Jules Koundé è risultato positivo al Covid-19 Jules Koundé, difensore del Siviglia, è risultato positivo al Covid-19. A comunicarlo, lo stesso club spagnolo con una nota ufficiale. «Il difensore centrale francese del Sevilla FC Jules Koundé è risultato positivo ai test PCR per rilevare il Covid-19. Il nazionale francese Under 21 è risultato positivo ai test a cui è stato sottoposto martedì scorso al rientro dalla partecipazione con la sua squadra, quindi il calciatore non ha avuto contatti con gli altri componenti della rosa dal suo ritorno al Siviglia. I successivi test effettuati sul giocatore hanno confermato ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ilha comunicato che Jules Koundé è risultatoal-19 Jules Koundé, difensore del, è risultatoal-19. A comunicarlo, lo stesso club spagnolo con una nota ufficiale. «Il difensore centrale francese del Sevilla FC Jules Koundé è risultatoai test PCR per rilevare il-19. Il nazionale francese Under 21 è risultatoai test a cui è stato sottoposto martedì scorso al rientro dalla partecipazione con la sua squadra, quindi il calciatore non ha avuto contatti con gli altri componenti della rosa dal suo ritorno al. I successivi test effettuati sul giocatore hanno confermato ...

