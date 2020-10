Sentenza Juve-Napoli, soddisfazione dai massimi vertici del calcio: un rinvio sarebbe stata la fine (Di giovedì 15 ottobre 2020) Alla fine la Sentenza per la partita mai giocata tra Juventus e Napoli è arrivata. Agli azzurri non solo è stata inflitta la sconfitta a tavolino, ma anche un punto di penalizzazione per non essersi presentati a Torino per disputare la partita di Serie A. Dopo l’annuncio della Sentenza, la FIGC e il calcio italiano … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Allalaper la partita mai giocata trantus eè arrivata. Agli azzurri non solo èinflitta la sconfitta a tavolino, ma anche un punto di penalizzazione per non essersi presentati a Torino per disputare la partita di Serie A. Dopo l’annuncio della, la FIGC e ilitaliano … L'articolo

