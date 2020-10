"Scuole chiuse, feste vietate". De Luca estremo, la Campania è in pre-lockdown (Di giovedì 15 ottobre 2020) Scuole chiuse e feste vietate in Campania. Il governatore Pd Vincenzo De Luca ha fatto scattare i primi lockdown parziali in regione, a fronte di un ultimo bollettino sul contagio di coronavirus in cui i nuovi casi hanno superato quota 1.000. La nuova ordinanza del governatore prevede la chiusura delle Scuole primarie e secondarie dal 16 al 30 ottobre. con attività didattica confermata solo a distanza. Sono inoltre sospese lezioni ed esami in presenza nelle Università, "fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno". vietate anche le feste anche dopo cerimonie, civili o religiose in luoghi pubblici, aperti pubblico e privati, al chiuso o all'aperto, con invitati estranei ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020)in. Il governatore Pd Vincenzo Deha fatto scattare i primiparziali in regione, a fronte di un ultimo bollettino sul contagio di coronavirus in cui i nuovi casi hanno superato quota 1.000. La nuova ordinanza del governatore prevede la chiusura delleprimarie e secondarie dal 16 al 30 ottobre. con attività didattica confermata solo a distanza. Sono inoltre sospese lezioni ed esami in presenza nelle Università, "fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno".anche leanche dopo cerimonie, civili o religiose in luoghi pubblici, aperti pubblico e privati, al chiuso o all'aperto, con invitati estranei ...

MediasetTgcom24 : Campania, De Luca: scuole chiuse fino al 30/10, solo 'a distanza' - repubblica : Covid, in Campania scuole chiuse fino al 30 ottobre - fanpage : Annunciato il lockdown in città. L'avviso ai cittadini - CHAE6OUNG : scuole chiuse a napoli per due settimane - Gino53301512 : @MediasetTgcom24 Prima il VIRUS camminava adesso con le scuole chiuse e i ragazzi a casa a scorrazzare x la città,… -