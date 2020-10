"Sbagliato abbassare l'argine". Nel mirino l'ex sindaco di Dervio (Di giovedì 15 ottobre 2020) L'argine del Varrone in via Giuseppe Greppi è stato abbassato di un metro nel 2006 nell'ambito del progetto di recupero dell'ex cartiera. Se l'argine non fosse stato abbassato probabilmente il 3 ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 15 ottobre 2020) L'del Varrone in via Giuseppe Greppi è stato abbassato di un metro nel 2006 nell'ambito del progetto di recupero dell'ex cartiera. Se l'non fosse stato abbassato probabilmente il 3 ...

greenjungle777 : @IlariaBifarini 02/08 Galli: «Sbagliato abbassare la guardia sul distanziamento: l’Italia vive di rendita post-loc… - PaoloBersani : RT @PaoloBersani: @Adnkronos @domenica_in @nonelarena @corrieere @skytg24 @tgla7 @rainews @ilsecoloxix Le sparate di #Bassetti (l'uomo che… - PaoloBersani : @Adnkronos @domenica_in @nonelarena @corrieere @skytg24 @tgla7 @rainews @ilsecoloxix Le sparate di #Bassetti (l'uo… - Angelredblack1 : @FGer28 @ufromthecity Ma è sbagliato dire che il virus non esiste. Che non bisogna proteggersi, non bisogna indossa… - CarolinaCampis2 : RT @Antonie62668652: Abbassare gli occhi x le immagini di Özgür è stato un'attimo di tristezza si vede la sofferenza di Can x la fine d… -

Ultime Notizie dalla rete : Sbagliato abbassare Covid, i malati meno gravi possono reinfettarsi più facilmente, la ricerca dell'Istituto europeo di oncologia» Il Messaggero "Sbagliato abbassare l’argine". Nel mirino l’ex sindaco di Dervio

L’argine del Varrone in via Giuseppe Greppi è stato abbassato di un metro nel 2006 nell’ambito del progetto di recupero dell’ex cartiera. Se l’argine non fosse stato abbassato probabilmente il 3 ottob ...

"Sbagliato abbassare l’argine" Nel mirino l’ex sindaco Vassena

L’argine del Varrone in via Giuseppe Greppi è stato abbassato di un metro nel 2006 nell’ambito del progetto di recupero dell’ex cartiera. Se l’argine non fosse stato abbassato probabilmente il 3 ottob ...

L’argine del Varrone in via Giuseppe Greppi è stato abbassato di un metro nel 2006 nell’ambito del progetto di recupero dell’ex cartiera. Se l’argine non fosse stato abbassato probabilmente il 3 ottob ...L’argine del Varrone in via Giuseppe Greppi è stato abbassato di un metro nel 2006 nell’ambito del progetto di recupero dell’ex cartiera. Se l’argine non fosse stato abbassato probabilmente il 3 ottob ...