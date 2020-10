Santelli: Ghirelli,domenica minuto silenzio su campi Serie C (Di giovedì 15 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 15 OTT - Sarà ricordata con un minuto di silenzio sui campi di Serie C, domenica, la presidente della Regione Calabria Jole Santelli morta oggi improvvisamente. Lo ha annunciato il ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 15 OTT - Sarà ricordata con undisuidiC,, la presidente della Regione Calabria Jolemorta oggi improvvisamente. Lo ha annunciato il ...

CORNERNEWS24 : #Calcio - Santelli: Ghirelli,domenica minuto silenzio su campi Serie C Presidente Lega Pro: dolore per scomparsa è lancinante - reggiotv : Sarà ricordata con un minuto di silenzio sui campi di Serie C, domenica, la presidente della Regione Calabria Jole… - sportface2016 : Morte #Santelli, #Ghirelli: 'Il dolore per la sua scomparsa è lancinante' -

Ultime Notizie dalla rete : Santelli Ghirelli Santelli: Ghirelli,domenica minuto silenzio su campi Serie C - Calcio ANSA Nuova Europa Santelli: Ghirelli,domenica minuto silenzio su campi Serie C

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Sarà ricordata con un minuto di silenzio sui campi di Serie C, domenica, la presidente della Regione Calabria Jole Santelli morta oggi improvvisamente. Lo ha annunciato il ...

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Sarà ricordata con un minuto di silenzio sui campi di Serie C, domenica, la presidente della Regione Calabria Jole Santelli morta oggi improvvisamente. Lo ha annunciato il ...