Roma | si accende la lite in strada | interviene per difendere l’amico e si becca una coltellata in faccia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Alla fine se l’è cavata, si far per dire, con una ferita di circa 10cm sulla fronte provocata da un coltello. E’ successo ieri sera aad un uomo intorno alle ore 23.10 in Via dell’Aquila Reale in corrispondenza dell’incrocio con la Via Casilina, in zona Torre Maura. La sua “colpa” è stata quella diun suo amico.a Torre Maura martedì 14 ottobre 2020 Tutto è nato da una, scoppiata per motivi in corso di accertamento, accesasi improvvisamente intra due soggetti. Una terza persona, amico di uno dei due contendenti, si è però messa in mezzo cercando di divederli ma per tutta risposta è stata raggiunta da un fendente sulla fronte. L’aggressore, a qual punto, è fuggito via ...