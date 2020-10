Roma choc: cinghiali padroni del parco giochi, per i bambini è impossibile giocare (Di giovedì 15 ottobre 2020) di Lorena Loiacono Se ne stanno tranquilli nel parco giochi, loro. Potrebbe sembrare una famigliola che passa la mattinata nei giardinetti. Che c'è di strano? C'è di strano, anzi assurdo, che stiamo ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 ottobre 2020) di Lorena Loiacono Se ne stanno tranquilli nel, loro. Potrebbe sembrare una famigliola che passa la mattinata nei giardinetti. Che c'è di strano? C'è di strano, anzi assurdo, che stiamo ...

tbuccico69 : RT @leggoit: #Roma choc: #cinghiali padroni del parco giochi, per i bambini è impossibile giocare. Il VIDEO esclusivo di #Leggo https://t.c… - battaglia_persa : RT @leggoit: #Roma choc: #cinghiali padroni del parco giochi, per i bambini è impossibile giocare. Il VIDEO esclusivo di #Leggo https://t.c… - leggoit : #Roma choc: #cinghiali padroni del parco giochi, per i bambini è impossibile giocare. Il VIDEO esclusivo di #Leggo - DaniMoni72 : Per chi domaandava un altro candidato sindaco a Roma di livello... Povera la mia Samp, in che mani è caduta (beh,… - magicaGrmente22 : ' Bimbo muore soffocato in una struttura gestita dalla cooperativa sociale 'Famiglia e società', dove il piccolo d… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma choc Roma choc, bimbo muore soffocato dal palloncino. «Ignorati i consigli del 118» Leggo.it Roma choc: cinghiali padroni del parco giochi, per i bambini è impossibile giocare VIDEO

Lo notano invece i cittadini che, puntualmente, filmano le scorribande dei cinghiali nelle strade di Roma e chiamano le forze di polizia. A volte restano lungo i marciapiedi e a volte rovistano tra la ...

Maria Grazia Cucinotta choc: "Sono stata aggredita da uno sconosciuto"

L'attrice racconta la sua disavventura: "Ero a Parigi e avevo 20 anni. Entrai in un portone e sentii che non ero sola, uno sconosciuto entrò alle mie spalle e provò a strapparmi i vestiti di dosso" ...

Lo notano invece i cittadini che, puntualmente, filmano le scorribande dei cinghiali nelle strade di Roma e chiamano le forze di polizia. A volte restano lungo i marciapiedi e a volte rovistano tra la ...L'attrice racconta la sua disavventura: "Ero a Parigi e avevo 20 anni. Entrai in un portone e sentii che non ero sola, uno sconosciuto entrò alle mie spalle e provò a strapparmi i vestiti di dosso" ...