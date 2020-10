PS5 avrà PlayStation Store integrato e accessibile immediatamente (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sony ha confermato nella sua dettagliata descrizione dell'interfaccia utente PlayStation 5 che, a differenza delle console precedenti, non ci saranno attese nell'accesso al PlayStation Store sulla nuova console. L'interfaccia utente, o esperienza utente come la chiama Sony, è stata completamente rinnovata.La home page dell'esperienza utente offre l'accesso ai giochi e alle app multimediali, ognuna delle quali riceve la propria sezione. La CPU e l'SSD Zen 2 consentono di accedere immediatamente a tutto ciò di cui avrete bisogno, con un potenziale ritardo di rete ridotto grazie a un sistema di cache. Inoltre, il PS Store è ora completamente integrato nel sistema PS5, motivo per cui non ci saranno attese all'avvio del negozio.Oltre a questo durante la presentazione ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sony ha confermato nella sua dettagliata descrizione dell'interfaccia utente5 che, a differenza delle console precedenti, non ci saranno attese nell'accesso alsulla nuova console. L'interfaccia utente, o esperienza utente come la chiama Sony, è stata completamente rinnovata.La home page dell'esperienza utente offre l'accesso ai giochi e alle app multimediali, ognuna delle quali riceve la propria sezione. La CPU e l'SSD Zen 2 consentono di accederea tutto ciò di cui avrete bisogno, con un potenziale ritardo di rete ridotto grazie a un sistema di cache. Inoltre, il PSè ora completamentenel sistema PS5, motivo per cui non ci saranno attese all'avvio del negozio.Oltre a questo durante la presentazione ...

