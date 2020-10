PMI | possibile moratoria per i crediti

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Il Governo sta valutando se e come prolungare ulteriormente lasui prestiti delle PMI, che attualmente scade il 31 gennaio. La politica economica dell’esecutivo è prevalentemente orientata sul sostegno a lavoratori ed alle imprese in difficoltà a causa della crisi sanitaria, ma anche sull’impegno a “gettare le basi per una forte ripresa economica, evitando invece di appesantire la finanza pubblica con ulteriori impegni di natura permanente” – come ha detto dell’Economia Gualtieri. Impegno che riguarda sia la Legge di Bilancio vera e propria, sia il Recovery Plan italiano, le cui linee guida vanno presentate ufficialmente alla commissione Ue oggi 15 ottobre. Obiettivo: un piano di riforme che “si inseriscono nell’ambito di un disegno di rilancio e di transizione verso un’economia più ...