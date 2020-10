Paestum | sensori per controllare tempio Nettuno da tutto il mondo

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiCapaccio(Sa) – Dopo una fase di co-progettazione tra Parco archeologico e Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Salerno, seguita da una campagna di raccolta fondi sul portale “Artbonus”, i 18di tecnologia avanzata posizionati suldidanno i primi risultati. Per ora si tratta di test eseguiti da un team di esperti coordinati dal direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel, e dal Prof. Luigi Petti dell’Università di Salerno. Il progetto mira a monitorare il comportamento dinamico del monumento per comprendere meglio come esso potrà essere tutelato in futuro – non solo in caso di sisma, ma anche da agenti atmosferici e condizioni meteorologiche nel contesto più ...