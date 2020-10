Nathan Never a Trieste La mostra dal 16 ottobre a domenica 8 novembre

Leggi su udine20

(Di giovedì 15 ottobre 2020) La“Visioni di Tergeste Futura” allestita presso la Centrale Idrodinamica del Porto Vecchio dipresenta in anteprima le tavole dei due prossimi albi di, celebre fumetto fantascientifico edito da Bonelli. I due albi saranno il numero 354, dal titolo “La città del vento”, e il 355 ”Check Point 23”, scritti da Bepi Vigna e disegnati da Romeo Toffanetti, ambientati in luoghi che rimandano ad unafuturibile, e alcune relative alla storia Il Poeta. In queste tavole e illustrazioni a colori Romeo Toffanetti concentra la sua attenzione sul tema dell’arte e del ruolo dell’artista. “Visioni di Tergeste Futura” è co-organizzata daI Comune di, Assessorato alla Cultura, ...