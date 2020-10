"Mi si gonfia la vena del collo". Capito Pretelli? Bettarini lo sput***a in diretta: "Ecco cosa scriveva a Nicoletta". Gf Vip compromesso' (Di giovedì 15 ottobre 2020) Non partecipa al Grande Fratello Vip, ma Stefano Bettarini potrebbe contribuire a far fuori uno dei protagonisti, Pierpaolo Pretelli. L'ex velino di Striscia la notizia da settimane è spasimante, ora attratto e ora respinto, di Elisabetta Gregoraci. Ma fuori dalla casa avrebbe anche fama di farfallone. E Bettarini, ospite di Casa Chi (lo spazio di Alfonso Signorini su Instagram), ha deciso di mostrare qualche prova a sostegno della tesi. Pretelli e l'ex marito di Simona Ventura si erano incontrati a Temptation Island Vip e proprio Pretelli, in versione tentatore, ci provò con la compagna di Stefano, la bella e giovanissima Nicoletta Larini anche al termine del reality sull'isola. Bettarini non l'ha presa ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Non partecipa al Grande Fratello Vip, ma Stefanopotrebbe contribuire a far fuori uno dei protagonisti, Pierpaolo. L'ex velino di Striscia la notizia da settimane è spasimante, ora attratto e ora respinto, di Elisabetta Gregoraci. Ma fuori dalla casa avrebbe anche fama di farfallone. E, ospite di Casa Chi (lo spazio di Alfonso Signorini su Instagram), ha deciso di mostrare qualche prova a sostegno della tesi.e l'ex marito di Simona Ventura si erano incontrati a Temptation Island Vip e proprio, in versione tentatore, ci provò con la compagna di Stefano, la bella e giovanissimaLarini anche al termine del reality sull'isola.non l'ha presa ...

