McGregor vs Poirier: l'incontro si farà a gennaio (Di giovedì 15 ottobre 2020) McGregor ha accettato l'offerta del boss della UFC Dana White di affrontare Poirier il 23 gennaio. L'irlandese vuole che la resa dei conti nell'incontro McGregor vs Poirier avvenga in casa della squadra NFL i Dallas Cowboys. Nel cercare il suo ritorno all'ottagono, McGregor aveva sottolineato che si aspettava che l'incontro con Poirier si sarebbe svolto nel 2020. All'inizio di questa settimana, White ha detto che il calendario UFC è stato completamente prenotato per quest'anno. McGregor e Poirier dovranno aspettare fino a gennaio per la rivincita del loro incontro del 2014, che il famigerato dublinese ha vinto per knockout al primo turno.

fight_shield : 'The Notorious' userà il match contro Dustin Poirier come preparazione ad un futuro incontro contro Manny Pacquiao? - FattiMarziali : Conor McGregor pronto a tornare nell'ottagono per combattere contro Dustin Poirier, interessanti le richieste fatte… - fight_shield : Conor e Dustin potrebbero affrontarsi entro la fine del 2020? -

