Maltempo Roma, un forte temporale colpisce la Capitale: le immagini di uno scenario pazzesco [VIDEO] (Di giovedì 15 ottobre 2020) Si è abbattuto nelle ultime ore su Roma un forte temporale: vento e pioggia hanno colpito la Capitale, per uno scenario reso ancora più spettacolare dai fulmini. Arrivano dai Parioli, dalla Garbatella e da tanti altri quartieri Romani le immagini del forte Maltempo che si è abbattuto su Roma. Non si registrano, al momento, danni. Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: Satelliti Satelliti Animati Situazione Fulminazioni Radar Maltempo Roma, la Capitale colpita da un fortissimo temporale: le immagini VIDEO L'articolo ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) Si è abbattuto nelle ultime ore suun: vento e pioggia hanno colpito la, per unoreso ancora più spettacolare dai fulmini. Arrivano dai Parioli, dalla Garbatella e da tanti altri quartierini ledelche si è abbattuto su. Non si registrano, al momento, danni. Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: Satelliti Satelliti Animati Situazione Fulminazioni Radar, lacolpita da un fortissimo: leL'articolo ...

zazoomblog : Maltempo Roma un forte temporale colpisce la Capitale: le immagini di uno scenario pazzesco [VIDEO] - #Maltempo… - Maricaprino : Guarda il lampo che è laggiù, attraversa il cielo blu... E non solo. Uno squarcio che ha fatto vibrare le finestre,… - FranzvonFlach90 : Svegliato adesso, qui a Roma NE, dalla furia degli elementi. Giro delle finestre per controllare che siano chiuse (… - frederickthe2nd : la tempesta che si avvicina ..... #Roma #maltempo - Agnese73186871 : C'e un tornado in corso. Ok panico. ? #Roma #maltempo -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Roma Maltempo Roma e Lazio, allerta meteo arancione: in arrivo forti grandinate con raffiche di vento Fanpage.it In arrivo un nuovo ciclone con piogge e freddo

Un nuovo ciclone freddo dalla Francia si sposterà rapidamente verso l’Italia pilotando un’intensa perturbazione che andrà a colpire inizialmente le regioni nord-occidentali, poi quelle centrali tirren ...

Tendenza meteo - tutte le ultime NOVITA' fin dopo OGNISSANTI

Per contro su Mediterraneo centrale e Italia dovremmo assistere a un generale rialzo della pressione, su valori anche superiori alle medie. Tendenza meteo - tutte le ultime NOVITA' fin dopo OGNISSANTI ...

Un nuovo ciclone freddo dalla Francia si sposterà rapidamente verso l’Italia pilotando un’intensa perturbazione che andrà a colpire inizialmente le regioni nord-occidentali, poi quelle centrali tirren ...Per contro su Mediterraneo centrale e Italia dovremmo assistere a un generale rialzo della pressione, su valori anche superiori alle medie. Tendenza meteo - tutte le ultime NOVITA' fin dopo OGNISSANTI ...