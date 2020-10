"Lockdown a Natale, dipende dai cittadini": per voi Conte ha ragione? (Di giovedì 15 ottobre 2020) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì, ma dipende anche dal governo","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No, dipende solo dal governo","index":2} Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì, maanche dal governo","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No,solo dal governo","index":2}

HuffPostItalia : La previsione di Crisanti: 'Possibile lockdown a Natale' - repubblica : Covid, Conte: 'Lockdown a Natale? Non faccio previsioni, dipenderà dagli italiani' - repubblica : Il microbiologo Crisanti: 'Credo che un lockdown a Natale sia nell'ordine delle cose' - Enki2270 : RT @valy_s: #Gismondo “Parlare ora di #lockdown a #Natale come ha fatto un mio collega (Crisanti)crea solo panico e crollo economico. Ognun… - Mario47693604 : RT @Peter_Italy: C'è in tendenza #Lockdown a Natale. Io mi domando cosa sta preparando la NATO per Natale, una guerra contro la Russia, pro… -