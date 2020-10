"L'epidemia accelera, è nella fase acuta" (Di giovedì 15 ottobre 2020) AGI - L'epidemia da coronavirus accelera, è in fase acuta, aumentano i ricoveri. C'è un progressivo peggioramento dell'epidemia di Sars-CoV-2 segnalato da undici settimane che si riflette in un aggravio di lavoro sui servizi sanitari territoriali. E per la prima volta si segnalano elementi di criticità elevata relativi alla diffusione del virus nel nostro Paese. E' l'allerta che arriva dalla cabina di regia del ministero della Salute - Istituto superiore di sanità riferito al monitoraggio della fase 2 e con dati relativi alla settimana dal 5 all'11 ottobre, con aggiornamento a martedì 13. "Evidenze di criticità nei servizi territoriali" Per la cabina di regia, che ha ... Leggi su agi (Di giovedì 15 ottobre 2020) AGI - L'da coronavirus; in, aumentano i ricoveri. C'; un progressivo peggioramento dell'di Sars-CoV-2 segnalato da undici settimane che si riflette in un aggravio di lavoro sui servizi sanitari territoriali. E per la prima volta si segnalano elementi di criticità elevata relativi alla diffusione del virus nel nostro Paese. E' l'allerta che arriva dalla cabina di regia del ministero della Salute - Istituto superiore di sanità riferito al monitoraggio della2 e con dati relativi alla settimana dal 5 all'11 ottobre, con aggiornamento a martedì 13. "Evidenze di criticità nei servizi territoriali" Per la cabina di regia, che ha ...

MinisteroSalute : Pubblicato il report del monitoraggio #Covid19 per la settimana dal 5 all'11 ottobre. “Epidemia accelera. Aumenta… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Iss: epidemia accelera, per prima volta elementi criticità - thomasschael : RT @MinisteroSalute: Pubblicato il report del monitoraggio #Covid19 per la settimana dal 5 all'11 ottobre. “Epidemia accelera. Aumentano… - iopensopositivo : RT @MinisteroSalute: Pubblicato il report del monitoraggio #Covid19 per la settimana dal 5 all'11 ottobre. “Epidemia accelera. Aumentano… - EGinori : RT @MinisteroSalute: Pubblicato il report del monitoraggio #Covid19 per la settimana dal 5 all'11 ottobre. “Epidemia accelera. Aumentano… -