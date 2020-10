La pay tv dei Criminal Hacker fatta con le telecamere di sicurezza

Leggi su panorama

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Il grande fratello ha debuttato nelle nostre case nel 2000. Al tempo aveva lasciato incollati alla televisione milioni di italiani tutte le sere per tre mesi.Da allora il concetto di Reality tv è entrato nel vocabolario di tutti i giorni e – nel bene o nel male – sappiamo tutti di cosa si tratta. Ma sono pronto a scommettere che nessuno di noi vorrebbe vedere la propria vita di tutti i giorni all'interno della propria abitazione trasmessa in onda.Ma è proprio quello che sta succedendo in Paesi come Singapore, il Canada, la Corea del sud e la Thailandia (e questi sono solo quelli di cui abbiamo notizie al momento, ma non è da escludere che ciò possa succedere anche "da noi"). Per contestualizzare, è bene tenere a mente come ci siano al momento circa 770 milioni didiconnesse alla Rete ...