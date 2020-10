Juventus | Berbatov su Ronaldo | «È una macchina | tornerà presto»

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Dimitarha lanciato un messaggio a CristianoDimitar, ex attaccante del Manchester United, ai microfoni di Betfair ha lanciato un messaggio a Cristiano; dopo la positività al Covid-19 del portoghese. «Quel ragazzo è unae combatterà il virus. Non ho dubbi che tornerà ad allenarsi e cheavrà di nuovo una vita normale. Gli auguro solo il meglio». Leggi su Calcionews24.com

