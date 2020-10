Jemerias Rodriguez | ecco chi è la bella ragazza per cui ha perso la testa

Leggi su virali.video

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Jeremiasè il fratello minore di Belen. Il giovane non è molt presente nel mondo dello spettacolo e lui tende a non mostrarsi molto. I riflettori di Jeremiassi sono accesi quando entrò nella casa del GF Vip insieme alla sorella Belen, destando quindi l’attenzione dei media su di lui e sulla sua vita. In seguito il fratello minore della nota modella ha partecipato all’Isola dei famosi, dove ha conosciuto Soleil Sorge, ex fidanzata del tronista Luca Onestini. Tra i due è subito scattato qualcosa tanto che Jeremias e Soleil si sono lasciati travolgere da una ardente passione, forse anche troppo, dato che hanno ricevuto un richiamo ed un invito alla moderazione da parte dei produttori del programma. Foto: Instagram/JeremiasLa storia con Solei ...