Irpinia sotto la sferza del maltempo | diversi interventi dei Vigili del Fuoco

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino (Av) – Dalle prime ore di oggi 15 ottobre, Avellino e i comuni limitrofi sono stati oggetto di un forte nubifragio, che ha provocato la caduta di alberi e rami, e l’allargamento di molte strade con auto rimaste impantanate, spesso anche con persone al loro interno. La sala operativa deideldi Avellino sta ricevendo molteplici telefonate, e le squadre sono tutte a lavoro per far fronte alle richieste di soccorso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

