Il Disperato Covidiota Tour di Trump che non sa più cosa inventarsi per farsi rieleggere

(Di giovedì 15 ottobre 2020)Da sabato scorso, Donaldpare impegnato in un. Quasi ogni sera arriva in uno stato che deve vincere, Florida, Pennsylvania, North Carolina, Iowa. Atterra tra migliaia di persone senza mascherina, prendendo in giro le precauzioni anti-contagio, vantandosi di stare benissimo e di voler baciare tutti, lui a cui tutti fanno schifo e soprattutto i suoi ruspanti fans. In scalettaha i suoi greatest hits: difende il sud confederato, attacca antifa, insulta i media e Joe Biden. Poi propone una novità, fa il simpatico con le signore: «Donne suburbane, please like me. Please like me», apprezzatemi, per favore, «ho salvato il vostro dannato quartiere». Secondo alcuni fa ...