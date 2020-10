I personaggi Disney diventano reali grazie all'intelligenza artificiale (Di giovedì 15 ottobre 2020) L'artista Toyboyfan realizza con l'AI ritratti incredibilmente verosimili combinando foto di persone vere con i personaggi dei cartoni Vi è mai capitato di imbattervi in qualche ragazzo moro e scapestrato come Aladin, o in una seducente e misteriosa Megara? Qualcuno che sembra uscito da un cartone animato, tanta è la somiglianza con l'eroina, il principe o la principessa di fantasia? Certo, ci sono dei limiti che la realtà … Leggi su it.mashable (Di giovedì 15 ottobre 2020) L'artista Toyboyfanzza con l'AI ritratti incredibilmente verosimili combinando foto di persone vere con idei cartoni Vi è mai capitato di imbattervi in qualche ragazzo moro e scapestrato come Aladin, o in una seducente e misteriosa Megara? Qualcuno che sembra uscito da un cartone animato, tanta è la somiglianza con l'eroina, il principe o la principessa di fantasia? Certo, ci sono dei limiti che la realtà …

MashableItalia : I personaggi Disney diventano reali grazie all'intelligenza artificiale - KeblogIT : Artista usa l’intelligenza artificiale per trasformare i personaggi Disney in persone reali - miikhur : tempo fa ho fatto un sondaggio ???? sui personaggi di ons watch me farlo anche per i protagonisti dei film disney Stay tuned - Soultrainer_IT : Molti personaggi dei #cartonianimati hanno profili #psicologici davvero #particolari, che ne influenzano #carattere… - LongTakeIt : #TheMandalorian, in arrivo la seconda stagione su #DisneyPlus: svelati i poster dei personaggi ??… -

Ultime Notizie dalla rete : personaggi Disney I personaggi Disney nel mondo reale sarebbero così Corriere Nazionale Kingdom Hearts: Melody of Memory - prova

Abbiamo provato Kingdom Hearts: Melody of Memory, il bizzarro rhythm game di Square Enix che ci porta a riscoprire i brani più celebri ed emozionanti della storia di Sora e compagni.

L'israeliana Gal Gadot non può essere Cleopatra? Almeno si ammetta che non parliamo di cinema

Non solo che una persona non araba reciti un personaggio arabo, quello è il meno ... Perché alla fine chi si sottomette, come ha fatto ad esempio la Disney che nel nuovo Aladdin ha preso solo attori ...

Abbiamo provato Kingdom Hearts: Melody of Memory, il bizzarro rhythm game di Square Enix che ci porta a riscoprire i brani più celebri ed emozionanti della storia di Sora e compagni.Non solo che una persona non araba reciti un personaggio arabo, quello è il meno ... Perché alla fine chi si sottomette, come ha fatto ad esempio la Disney che nel nuovo Aladdin ha preso solo attori ...