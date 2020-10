Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi vuole abbandonare la Casa (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’influncer ha avuto una crisi molto forte nelle ultime ore e ha fatto le valigie per lasciare il reality. Diversi coinquilini sono intervenuti, ma ecco che cosa è successo GF Vip: Tommaso Zorzi vuole abbandonare la Casa Tommaso Zorzi è uno dei protagonisti più discussi ma anche più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip. Lo ha dimostrato il pubblico nell’ultimo televoto flash che l’ha portato ad essere il preferito. L’influencer milanese è sempre stato protagonista delle dinamiche del reality attirando su di sè anche molte polemiche e critiche. Tuttavia, nonostante la sua allegria e ironia, nelle ultime ore Tommaso ha avuto un crollo molto ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’influncer ha avuto una crisi molto forte nelle ultime ore e ha fatto le valigie per lasciare il reality. Diversi coinquilini sono intervenuti, ma ecco che cosa è successo GF Vip:laè uno dei protagonisti più discussi ma anche più amati di questa edizione delVip. Lo ha dimostrato il pubblico nell’ultimo televoto flash che l’ha portato ad essere il preferito. L’influencer milanese è sempre stato protagonista delle dinamiche del reality attirando su di sè anche molte polemiche e critiche. Tuttavia, nonostante la sua allegria e ironia, nelle ultime oreha avuto un crollo molto ...

