Giro d’Italia 2020, quindicesima tappa: data, orari, tv e streaming (Di giovedì 15 ottobre 2020) La seconda settimana del Giro d’Italia 2020 si chiude con la quindicesima tappa di domenica 18 ottobre: 185 chilometri dalla Base Aerea Rivolto a Piancavallo, un duro arrivo in salita che rappresenta il vero inizio delle ostilità in alta quota tra gli uomini di classifica. Un’occasione importante per tanti protagonisti, considerando che poi tante vette oltre i 2000 metri della terza settimana potrebbero essere a rischio a causa del meteo. quindicesima tappa: PERCORSO E ALTIMETRIA orari E TV – La partenza dalla Base delle Frecce Tricolori (prima partenza del Giro da una base militare) è prevista per le ore 11:20, mentre l’arrivo ai 1290 metri di quota di Piancavallo è stato programmato tra le 16:10 e le 16:49 ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) La seconda settimana deld’Italiasi chiude con ladi domenica 18 ottobre: 185 chilometri dalla Base Aerea Rivolto a Piancavallo, un duro arrivo in salita che rappresenta il vero inizio delle ostilità in alta quota tra gli uomini di classifica. Un’occasione importante per tanti protagonisti, considerando che poi tante vette oltre i 2000 metri della terza settimana potrebbero essere a rischio a causa del meteo.: PERCORSO E ALTIMETRIAE TV – La partenza dalla Base delle Frecce Tricolori (prima partenza delda una base militare) è prevista per le ore 11:20, mentre l’arrivo ai 1290 metri di quota di Piancavallo è stato programmato tra le 16:10 e le 16:49 ...

