Franceska Pepe | il Milan e la rivelazione sulla corte dei calciatori

(Di giovedì 15 ottobre 2020) ROMA - Recentemente eliminata dal Grande Fratello Vip non senza polemiche per presunte irregolarità nel televoto,si è confessata in una lunga intervista al settimanale 'Chi': ...

zazoomblog : Franceska Pepe cacciata Signorini rivela il perché - #Franceska #cacciata #Signorini - zazoomblog : “Perché ce l’hanno tutti con me”. Franceska Pepe parla dopo l’uscita dal GF Vip - #“Perché #l’hanno #tutti… - Smile_Isa7 : @EIhija Tommaso Zorzi conduttore, Franceska Pepe e Stefania Orlando opinioniste #gfvip - umbertowerk : RT @CurvaDiPhillips: Mi piacciono le Donne, con le scarpe larghe ed i piedi ben piantati per terra. Quelle silenziose xché conoscono il val… - CurvaDiPhillips : RT @CurvaDiPhillips: Mi piacciono le Donne, con le scarpe larghe ed i piedi ben piantati per terra. Quelle silenziose xché conoscono il val… -

Ultime Notizie dalla rete : Franceska Pepe

Gabriela è ricoverata in ospedale, nell'Istituto Fleming di Buenos Aires e per questo le sue amiche (a causa dell'emergenza per la pandemia) non possono incontrarla.Franceska Pepe è stata una delle concorrenti più discusse del Grande Fratello Vip. Dopo la sua eliminazione dal reality, salta fuori un dettaglio del suo passato attraverso il racconto di Alfonso Sign ...