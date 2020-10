FIGC, ricavi in crescita: +18% nel bilancio 2019 (Di giovedì 15 ottobre 2020) FIGC bilancio 2019 – La FIGC ha pubblicato i risultati del bilancio chiuso al 21 dicembre 2019, che ha portato un risultato positivo di esercizio pari a 1,8 milioni di euro (lo stesso fatto registrare al 31 dicembre 2018). Il valore della produzione si attesta a 174 milioni (in crescita rispetto ai 160,4 milioni del … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 15 ottobre 2020)– Laha pubblicato i risultati delchiuso al 21 dicembre, che ha portato un risultato positivo di esercizio pari a 1,8 milioni di euro (lo stesso fatto registrare al 31 dicembre 2018). Il valore della produzione si attesta a 174 milioni (inrispetto ai 160,4 milioni del … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

