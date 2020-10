Doc arriva anche in USA Ecco tutte le notizie sul remake americano

Leggi su zon

(Di giovedì 15 ottobre 2020) “Doc- nelle tue mani” approda oltreoceano: la fortunata serie tv Rai con protagonista Luca Argentero avrà unLuca Argentero e la sua incredibile equipe medica ritornano in Rai a partire da questa sera 15 ottobre. Ma non è l’unica novità per la fiction: dato il grande successo ottenuto durante la scorsa primavera (la serie era stata messa in pausa a causa della pandemia), Sony Pictures Television la distribuirà nel mondo e lavoreràad un rifacimento. Una grande notizia dunque per la Rai e per la serialità italiana, dato il successo internazionale riscosso negli ultimi anni da varie serie tv made in Italy (si pensi a “Gomorra” e “L’amica geniale“). Ma torniamo alla produzione statunitense. ...