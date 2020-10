Curdi | rilasciati più di 600 membri siriani dell' Isis

(Di giovedì 15 ottobre 2020) ANSAmed, - BEIRUT, 15 OTT -; di 600di medio e basso rango, da anni detenuti nelle carceri curde nel nord-esta Siria, sono stati rimessi oggi in libertà in forza'"...

Agenzia ANSA

Più di 600 membri siriani di medio e basso rango dell'Isis, da anni detenuti nelle carceri curde nel nord-est della Siria, sono stati rimessi oggi in libertà in forza dell'"amnistia generale" annuncia ...Di questi dodicimila sono siriani, cinquemila iracheni e altri duemila di 55 diverse nazionalità. Secondo loro nelle carceri da loro gestite ci sono al momento diciannovemila detenuti, in larga parte ...