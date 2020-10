Cosa succede ora alla Regione Calabria? (Di giovedì 15 ottobre 2020) AGI - Scioglimento del Consiglio regionale e nuove elezioni: sono questi gli scenari che adesso si aprono in Calabria dopo la scomparsa del presidente della Regione, Jole Santelli. L'iter che si dipanerà a partire dai prossimi giorni è delineato dal combinato disposto delle varie normative vigenti, tra cui lo Statuto della Regione Calabria e il Regolamento interno del Consiglio regionale. A norma dell'articolo 33 dello Statuto, infatti, "si procede a nuove elezioni del Consiglio e del presidente della Giunta regionale in caso di rimozione, impedimento permanente, morte, incompatibilità sopravvenuta e dimissioni volontarie del presidente". Nell'immediato, scatta il meccanismo previsto dall'articolo 60 comma 2 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, per il quale "il Consiglio ... Leggi su agi (Di giovedì 15 ottobre 2020) AGI - Scioglimento del Consiglio regionale e nuove elezioni: sono questi gli scenari che adesso si aprono indopo la scomparsa del presidente della, Jole Santelli. L'iter che si dipanerà a partire dai prossimi giorni è delineato dal combinato disposto delle varie normative vigenti, tra cui lo Statuto dellae il Regolamento interno del Consiglio regionale. A norma dell'articolo 33 dello Statuto, infatti, "si procede a nuove elezioni del Consiglio e del presidente della Giunta regionale in caso di rimozione, impedimento permanente, morte, incompatibilità sopravvenuta e dimissioni volontarie del presidente". Nell'immediato, scatta il meccanismo previsto dall'articolo 60 comma 2 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, per il quale "il Consiglio ...

