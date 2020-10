Coronavirus, nuovi contagi in Cina: cadono le prime teste a Qingdao (Di giovedì 15 ottobre 2020) La Cina ha confermato 11 nuovi casi di Coronavirus, di cui dieci di viaggiatori provenienti da altri paesi mentre uno corrisponde a un contagio locale a Qingdao, città in cui si è registrato l’ultimo focolaio. A Qingdao ci sono attualmente 13 casi attivi, che stanno ricevendo cure negli ospedali cittadini, uno asintomatico importato dal Regno Unito che è anche in quarantena, e fino a 515 contatti stretti dei pazienti che sono sotto osservazione medica. A Qingdao sono già stati effettuati oltre 8 milioni di test da domenica scorsa: le autorità hanno annunciato che sarebbero stati effettuati su tutta la popolazione per fermare il focolaio: finora sono stati ricevuti 4,7 milioni di risultati, tutti negativi. La Commissione ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) Laha confermato 11casi di, di cui dieci di viaggiatori provenienti da altri paesi mentre uno corrisponde a uno locale a, città in cui si è registrato l’ultimo focolaio. Aci sono attualmente 13 casi attivi, che stanno ricevendo cure negli ospedali cittadini, uno asintomatico importato dal Regno Unito che è anche in quarantena, e fino a 515 contatti stretti dei pazienti che sono sotto osservazione medica. Asono già stati effettuati oltre 8 milioni di test da domenica scorsa: le autorità hanno annunciato che sarebbero stati effettuati su tutta la popolazione per fermare il focolaio: finora sono stati ricevuti 4,7 milioni di risultati, tutti negativi. La Commissione ...

