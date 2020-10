Coronavirus, Bertolaso: “Seconda ondata? Lo sapevano anche i sassi, manderei in lockdown chi ci ha messo in questa situazione” (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Che ci sarebbe stata una seconda ondata di epidemia di Coronavirus lo sapevano anche i sassi. Lo sapeva anche la mia nipotina, lo sapevano tutti. Questo è molto grave e francamente mi irrita parecchio”. Lo ha detto Guido Bertolaso, ospite di Tagadà su La7. “Della prevenzione nessuno si è preoccupato, è questo che rimprovero soprattutto alle istituzioni. Non hanno saputo fare nessuna iniziativa di prevenzione e previsione”, ha aggiunto. Secondo Bertolaso è stato “sbagliato il tana liberi tutti estivo. Le istituzioni dovevano continuare a lavorare e a pianificare. manderei in lockdown chi ci ha messo in ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Che ci sarebbe stata una secondadi epidemia dilo. Lo sapevala mia nipotina, lotutti. Questo è molto grave e francamente mi irrita parecchio”. Lo ha detto Guido, ospite di Tagadà su La7. “Della prevenzione nessuno si è preoccupato, è questo che rimprovero soprattutto alle istituzioni. Non hanno saputo fare nessuna iniziativa di prevenzione e previsione”, ha aggiunto. Secondoè stato “sbagliato il tana liberi tutti estivo. Le istituzioni dovevano continuare a lavorare e a pianificare.inchi ci hain ...

