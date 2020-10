Con i casi Covid che crescono si apre la partita sul Recovery Fund (Di giovedì 15 ottobre 2020) AGI - Per il premier Conte si apre la partita con l'Unione europea sul 'Recovery Fund'. Con l'auspicio che ci sia una 'finestra' a gennaio in modo che non si debba aspettare per i finanziamenti la prossima estate. Sullo sfondo resta aperta la questione Mes ma anche nella giornata di ieri i pentastellati intervenuti nel dibattito sulla Nadef hanno chiuso all'utilizzo del fondo Salva Stati. "Aspettiamo il piano sulla Sanità e poi accelereremo. Tanto ci si arriverà", dice un 'big' dem. "Se ci sarà da salvare la comunità non faremo questioni ideologiche. Abbiamo un progetto integrato con le varie risorse", afferma il presidente del Consiglio. A preoccupare l'esecutivo ora è la risalita dei contagi. Con la possibilità che si arrivi a chiusure selettive, con ... Leggi su agi (Di giovedì 15 ottobre 2020) AGI - Per il premier Conte silacon l'Unione europea sul ''. Con l'auspicio che ci sia una 'finestra' a gennaio in modo che non si debba aspettare per i finanziamenti la prossima estate. Sullo sfondo resta aperta la questione Mes ma anche nella giornata di ieri i pentastellati intervenuti nel dibattito sulla Nadef hanno chiuso all'utilizzo del fondo Salva Stati. "Aspettiamo il piano sulla Sanità e poi accelereremo. Tanto ci si arriverà", dice un 'big' dem. "Se ci sarà da salvare la comunità non faremo questioni ideologiche. Abbiamo un progetto integrato con le varie risorse", afferma il presidente del Consiglio. A preoccupare l'esecutivo ora è la risalita dei contagi. Con la possibilità che si arrivi a chiusure selettive, con ...

