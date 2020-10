Brescia-Lecce 2020 | probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Partita valida per la terza giornata del girone d’andata del campionato di Serie B/2021.verrà disputata presso lo stadio Mario Rigamonti venerdì 16 ottobre alle ore 21.00. Gara importante per quelle che sono le big più accreditate per la promozione diretta. Le idee di Lopez Lopez si è seduto sulla panchina deldopo l’esonero di Delneri. Solo due giornate è durato l’incarico dell’ex tecnico della Sampdoria. Un periodo che ha visto la squadra lombarda racimolare un misero punticino in appena due gare: 1-1 all’esordio con l’Ascoli e una pesantissima sconfitta per 3-0 contro il Cittadella. Il nuovo tecnico delle Rondinella avrà qualche gatta da pelare per questo ...