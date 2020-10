Armando Condemi | l’ex davvero bello di Tommaso Zorzi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 15 ottobre 2020)e su una sua recente intervista con un (ex) fidanzato molto noto come Iconize, ma non dimentichiamo la storia romantica con. La conferma della relazione fraè giunta, neanche a dirlo, su IG. Poche ore fa, infatti, i due si sono fatti immortalare per la prima volta impegnati in un tenero bacio. Tra i vari concorrenti della casa del Gf Vipè probabilmente il più amato e più seguito. In questi giorni sta dando veramente il meglio di sé, ogni sua azione è subito al centro del dibattito sui social. Recentemente è tornato al centro dell’attenzione per le sue pene d’amore, un suo ...