App per messaggi che si cancellano e si auto-distruggono (Di giovedì 15 ottobre 2020) In un mondo moderno fatto di relazioni non solo reali, ma anche virtuali e a distanza, è normale che abbiano avuto successo app e piattaforme di comunicazione privata e che non lascia tracce. Ci sono due modi di intendere la parola "in privato" in un programma di chat: nel senso che non è intercettabile dall'esterno oppure nel senso che ogni messaggio inviato venga automaticamente cancellato dopo che è stato ricevuto e letto.Mentre abbiamo già provato le app migliori di chat private e sicure, in questa occasione scopriamo le migliori app per scriversi con messaggi che si cancellano e si autodistruggono.Queste ultime sono l'ideale non solo per scambiarsi foto e video intimi, ma anche per scambiare informazioni riguardanti affari privati per i quali non si ... Leggi su navigaweb (Di giovedì 15 ottobre 2020) In un mondo moderno fatto di relazioni non solo reali, ma anche virtuali e a distanza, è normale che abbiano avuto successo app e piattaforme di comunicazione privata e che non lascia tracce. Ci sono due modi di intendere la parola "in privato" in un programma di chat: nel senso che non è intercettabile dall'esterno oppure nel senso che ognio inviato vengamaticamente cancellato dopo che è stato ricevuto e letto.Mentre abbiamo già provato le app migliori di chat private e sicure, in questa occasione scopriamo le migliori app per scriversi conche sie si.Queste ultime sono l'ideale non solo per scambiarsi foto e video intimi, ma anche per scambiare informazioni riguardanti affari privati per i quali non si ...

pdnetwork : In #Veneto quarta regione italiana per casi totali di positività e di decessi, l'App #Immuni di fatto non funziona,… - ItaliaViva : APP IMMUNI, @DaniSbrollini (IV): per mesi presi in giro dalla Regione Veneto - Mov5Stelle : Ogni giorno, grazie al lavoro di @AzzolinaLucia e del commissario straordinario Arcuri, vengono distribuite gratuit… - al_mantellini : RT @WilliamZappa: @DSantanche Li dice twittando da un app americana sotto indagine. (fine delle storia) - al_mantellini : @DSantanche Quindi tutto il tempo su tw...su istagram e su fb... e pensi alla tua privacy SOLO per app immuni.. m… -

Ultime Notizie dalla rete : App per Bonus bancomat, cashback da dicembre 2020: per partecipare servirà l’App IO Informazione Fiscale SwatchPay: il pagamento a portata di mano

Per associare la vostra carta di credito all’orologio ... vi basterà fare un click sull’apposito segnale contenuto nell’app SwatchPAY!. I creatori hanno inoltre sottolineato la grande sicurezza del ...

Cashback: sì del Garante privacy allo schema di regolamento

Il Garante per la privacy ha espresso parere positivo sulla bozza di regolamento che definisce il funzionamento del Programma di rimborso in denaro (cosiddetto “cashback”) a favore dei consumatori che ...

Per associare la vostra carta di credito all’orologio ... vi basterà fare un click sull’apposito segnale contenuto nell’app SwatchPAY!. I creatori hanno inoltre sottolineato la grande sicurezza del ...Il Garante per la privacy ha espresso parere positivo sulla bozza di regolamento che definisce il funzionamento del Programma di rimborso in denaro (cosiddetto “cashback”) a favore dei consumatori che ...