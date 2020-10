Among Us: quattro miliardi di views su YouTube (Di giovedì 15 ottobre 2020) Gli omicidi spaziali di Among Us appassionano il web: quattro miliardi di visualizzazioni raggiunti su YouTube, riporta GamesIndustry.biz Come ogni gioco “virale” (Getting Over It With Bennett Foddy, Five Nights At Freddy’s, Hello Neighbor), Among Us sta raggranellando non poche visualizzazioni su YouTube. GamesIndustry.biz ha infatti appena riportato il raggiungimento dei quattro miliardi di visualizzazioni per il multiplayer asimmetrico secondo Innersloth. La premessa di base, per chi ancora non conoscesse il gioco, prevede che tra i giocatori sull’astronave si nasconda uno o più “impostori” scelti casualmente: il loro scopo è sabotare la nave ed eventualmente uccidere gli altri ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 15 ottobre 2020) Gli omicidi spaziali diUs appassionano il web:di visualizzazioni raggiunti su, riporta GamesIndustry.biz Come ogni gioco “virale” (Getting Over It With Bennett Foddy, Five Nights At Freddy’s, Hello Neighbor),Us sta raggranellando non poche visualizzazioni su. GamesIndustry.biz ha infatti appena riportato il raggiungimento deidi visualizzazioni per il multiplayer asimmetrico secondo Innersloth. La premessa di base, per chi ancora non conoscesse il gioco, prevede che tra i giocatori sull’astronave si nasconda uno o più “impostori” scelti casualmente: il loro scopo è sabotare la nave ed eventualmente uccidere gli altri ...

Gli omicidi spaziali di Among Us appassionano il web: quattro miliardi di visualizzazioni raggiunti su YouTube, riporta GamesIndustry.biz.

