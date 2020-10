Allarme Covid-19, Rezza: “Ora l’Rt è significativamente superiore ad 1” (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Aumentano i casi di Covid-19 nel nostro Paese questa volta sensibilmente rispetto alle settimane precedenti. E l’Rt è significativamente superiore ad 1“. Lo ha sottolineato il direttore generale prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, commentando il report settimanale redatto da ISS e Ministero della Salute. “Si verificano focolai e si registrano casi sporadici un po’ in tutte le regioni italiane e stanno aumentando i ricoveri ospedalieri, più lentamente i ricoveri in terapia intensiva, anche se ancora non si registra da questo punto di vista una particolare criticità – ha aggiunto -. In questo momento è necessario prendere misure, tenere comportamenti prudenti, evitare aggregazioni ed eventi sia pubblici che privati, comprese quelle che ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Aumentano i casi di-19 nel nostro Paese questa volta sensibilmente rispetto alle settimane precedenti. E l’Rt èad 1“. Lo ha sottolineato il direttore generale prevenzione del ministero della Salute, Giovanni, commentando il report settimanale redatto da ISS e Ministero della Salute. “Si verificano focolai e si registrano casi sporadici un po’ in tutte le regioni italiane e stanno aumentando i ricoveri ospedalieri, più lentamente i ricoveri in terapia intensiva, anche se ancora non si registra da questo punto di vista una particolare criticità – ha aggiunto -. In questo momento è necessario prendere misure, tenere comportamenti prudenti, evitare aggregazioni ed eventi sia pubblici che privati, comprese quelle che ...

Ultime Notizie dalla rete : Allarme Covid Allarme Covid, “Possibili altre strette”. Il ministro Boccia: “Nessun terrore ma il virus corre veloce” La Stampa Allarme Covid-19, Rezza: “Ora l’Rt è significativamente superiore ad 1”

Nizza, primo caso di Covid in paese: positiva una residente proveniente da fuori provincia

A Nizza di Sicilia si registra il primo caso di coronavirus. Non è un caso "autoctono" in realtà ... dall'Asp non vi è alcun focolaio nel nostro paese e questo campanello d'allarme ci deve aiutare a ...

