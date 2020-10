cronaca_news : Vercelli, falsi documenti di cittadinanza in cambio di soldi: 4 arresti e 76 denunciati - rep_torino : Vercelli, falsi documenti di cittadinanza in cambio di soldi: 4 arresti e 76 denunciati [di CARLOTTA ROCCI] [aggior… -

Ultime Notizie dalla rete : Vercelli falsi

La Repubblica

Rilasciavano false cittadinanze in cambio di soldi. La polizia di Vercelli ha scoperto un'associazione che coinvolge pubblici ufficiali e aveva un giro d'affari di 600mila euro. in queste ore la ...Un'articolata associazione a delinquere per il rilascio di false cittadinanze a favore di cittadini brasiliani è stata scoperta dalla Polizia di Vercelli, con l'ausilio di micro camere all’interno deg ...