Recovery fund, al Consiglio Ue si arriva senza accordo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Alla vigilia del Consiglio europeo di mercoledì, non c’è ancora accordo tra Parlamento europeo e presidenza tedesca, a nome di tutti gli Stati Ue, sul Recovery fund. Quando i 27 leader europei si incontreranno a Bruxelles per parlare – formalmente – di Brexit e – informalmente – del ‘Next generation Eu’ si troveranno a dover sbrogliare una matassa che di fatto ha messo il Recovery fund in stand by. Si rischia pericolosamente che il fondo non sia operativo a partire da gennaio. L’allerta è massima a Bruxelles e nella capitale più interessate al fondo, come Roma.Proprio stamane l’ennesimo round negoziale non ha chiuso l’intesa sul bilancio pluriennale dell’Ue, legato al Recovery ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Alla vigilia deleuropeo di mercoledì, non c’è ancoratra Parlamento europeo e presidenza tedesca, a nome di tutti gli Stati Ue, sul. Quando i 27 leader europei si incontreranno a Bruxelles per parlare – formalmente – di Brexit e – informalmente – del ‘Next generation Eu’ si troveranno a dover sbrogliare una matassa che di fatto ha messo ilin stand by. Si rischia pericolosamente che il fondo non sia operativo a partire da gennaio. L’allerta è massima a Bruxelles e nella capitale più interessate al fondo, come Roma.Proprio stamane l’ennesimo round negoziale non ha chiuso l’intesa sul bilancio pluriennale dell’Ue, legato al...

borghi_claudio : Ho spiegato in commissione bilancio qualcosa sul recovery fund. Uno dei vantaggi di non essere più presidente è il recupero della parola. - luigidimaio : Dobbiamo essere determinati, non possiamo permetterci alcun tipo di rallentamento. Agli italiani, alle nostre impre… - CarloCalenda : È per questo caro ?@SBuffagni? che l’unica, dicasi unica idea su Recovery fund per industria che state rilanciando… - TommyBrain : Byoblu:NUOVE OMBRE SUL RECOVERY FUND: I SOLDI NON SARANNO EROGATI PRIMA DEL 2022 - IacobellisT : Byoblu:NUOVE OMBRE SUL RECOVERY FUND: I SOLDI NON SARANNO EROGATI PRIMA DEL 2022 -