Rai in lutto | addio ad uno storico giornalista

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) La Rai è in: è morto uno, volto noto del piccolo schermo ed amato dai telespettatori La Redazione sportiva della Rai è in. Si è spento,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

VoceGiallorossa : ??Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: è scomparso Gianfranco De Laurentiis #ASRoma #Vocegiallorossa #Rai - acdicerbo : RT @BombeDiVlad: ? Lutto nel giornalismo: è venuto a mancare Gianfranco #DeLaurentiis ?? Volto storico e tra i più amati della RAI: il rico… - Affaritaliani : Gianfranco De Laurentiis è morto, piange il mondo dello sport - Affaritaliani : Gianfranco De Laurentiis è morto: lutto alla Rai e nel mondo dello sport - guadaraffa : #BreakingNews: lutto nel mondo del calcio e dello sport italiani. Si é spento ad 81 anni #GianfrancoDeLaurentiis ce… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai lutto

La Redazione sportiva della Rai è in lutto. Si è spento, infatti, un volto noto dell’azienda di Viale Mazzini, una sorta di decano per il mondo Rai Sport e per i telespettatori abituati a vederlo ...Grande lutto nel mondo del giornalismo sportivo: si spegne a 81 anni, a Roma, Gianfranco De Laurentiis, volto storico della Rai che per oltre trent’anni ha portato lo sport nelle nostre case. La ...