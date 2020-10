Pippo Baudo: “Non è giusto che la Juve vinca a tavolino, non è nello stile Juventus” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Non sono mancati i commenti social dopo la sentenza del giudice sportivo che ha deciso di assegnare al Napoli la sconfitta a tavolino per 3-0 per non essersi presentato in campo a Torino contro la Juve. All’Adnkronos anche lo storico tifoso Juventino Pippo Baudo “Non sottoscrivo affatto questa vittoria, non mi piace. Le vittorie vanno conquistate sul campo di gioco e giocando. Non è giusto che la Juve vinca a tavolino, non è nello stile Juventus“. Che ha concluso “Il Napoli ha fatto opposizione, e spero che venga accettata. Perché vincere così non va bene, non fa contenti”. L'articolo Pippo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Non sono mancati i commenti social dopo la sentenza del giudice sportivo che ha deciso di assegnare al Napoli la sconfitta aper 3-0 per non essersi presentato in campo a Torino contro la. All’Adnkronos anche lo storico tifosontino“Non sottoscrivo affatto questa vittoria, non mi piace. Le vittorie vanno conquistate sul campo di gioco e giocando. Non èche la, non èntus“. Che ha concluso “Il Napoli ha fatto opposizione, e spero che venga accettata. Perché vincere così non va bene, non fa contenti”. L'articolo...

