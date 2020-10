Mancini: “Siamo pronti per l’Olanda, loro giocano un bel calcio” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il commissario tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini, in vista della gara di questa sera contro l’Olanda, ha rilasciato una breve intervista ai microfoni olandesi Nos.nl: “Ci sono stati dei problemi con i test, ora è tutto risolto. Siamo concentrati in vista di questa partita e non ci sono stati grandi problemi. Bergamo? E’ speciale giocare a Bergamo per ciò che è successo ma non abbiamo bisogno di ulteriori motivazioni per questo match. Abbiamo una buona squadra con tanti giovani, abbiamo bisogno di crescere in vista dell’Europeo. Spinazzola? E’ un ottimo calciatore, ha ampi margini di crescita. Ad Amsterdam abbiamo giocato un’ottima gara, stasera vogliamo fare lo stesso. L’Olanda gioca sempre un bel calcio, anche quando perdono la partita. Questa è la terza partita che è in ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il commissario tecnico della Nazionale Italiana Roberto, in vista della gara di questa sera contro l’Olanda, ha rilasciato una breve intervista ai microfoni olandesi Nos.nl: “Ci sono stati dei problemi con i test, ora è tutto risolto. Siamo concentrati in vista di questa partita e non ci sono stati grandi problemi. Bergamo? E’ speciale giocare a Bergamo per ciò che è successo ma non abbiamo bisogno di ulteriori motivazioni per questo match. Abbiamo una buona squadra con tanti giovani, abbiamo bisogno di crescere in vista dell’Europeo. Spinazzola? E’ un ottimo calciatore, ha ampi margini di crescita. Ad Amsterdam abbiamo giocato un’ottima gara, stasera vogliamo fare lo stesso. L’Olanda gioca sempre un bel calcio, anche quando perdono la partita. Questa è la terza partita che è in ...

