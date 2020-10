Lazio, Lotito sogna Allegri ma l’ingaggio è un problema (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La Lazio pensa a Massimiliano Allegri come un nuovo allenatore ma l’ex tecnico della Juventus ha un ingaggio proibitivo. Claudio Lotito sta coltivando una tentazione per la Lazio: ingaggiare Massimiliano Allegri. Lo riporta Il Messaggero segnalando che il numero biancoceleste non ha ancora ratificato il rinnovo di Simone Inzaghi, il quale a sua volta non resta indifferente alle sirene del PSG. In questo contesto si inserisce il nome di Massimiliano Allegri, voglioso di rientrare in Serie A. Il problema più grande riguarderebbe l’ingaggio: l’articolo segnala una potenziale offerta da 4 milioni annui mentre Allegri nella sua ultima esperienza alla Juventus guadagnava 7,5 milioni di euro netti a stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Lapensa a Massimilianocome un nuovo allenatore ma l’ex tecnico della Juventus ha un ingaggio proibitivo. Claudiosta coltivando una tentazione per la: ingaggiare Massimiliano. Lo riporta Il Messaggero segnalando che il numero biancoceleste non ha ancora ratificato il rinnovo di Simone Inzaghi, il quale a sua volta non resta indifferente alle sirene del PSG. In questo contesto si inserisce il nome di Massimiliano, voglioso di rientrare in Serie A. Ilpiù grande riguarderebbe l’ingaggio: l’articolo segnala una potenziale offerta da 4 milioni annui mentrenella sua ultima esperienza alla Juventus guadagnava 7,5 milioni di euro netti a stagione. Leggi su Calcionews24.com

MorolMo : @Solo_La_Lazio @ilmessaggeroit Un’altra cazzata per giustificare il mancato rinnovo di Inzaghi. Ce lo vedete Allegr… - periodicodaily : Lazio: Lotito regala un aereo privato alla squadra - PeriodicoDaily Sport - sowmyasofia : Lazio: Lotito regala un aereo privato alla squadra - GHERARDIMAURO1 : RT @ilfoglio_it: Lotito, presidente della Lazio, ha vinto il ricorso per prendere il posto di Vincenzo Carbone, eletto in Campania con Forz… - ilfoglio_it : Lotito, presidente della Lazio, ha vinto il ricorso per prendere il posto di Vincenzo Carbone, eletto in Campania c… -